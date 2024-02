Sanremo 2024 | l’UE coinvolge i cantanti in gara per ricordare sul palco dell’Ariston le Elezioni di giugno

(Di martedì 6 febbraio 2024)Al Festival di“non sono previste presenze istituzionali”, ha dichiarato Amadeus durante la conferenza stampa inaugurale di ieri, ma suldel Teatro Ariston verrà ricordata l’importanza del voto, anche in vista delle prossimeEuropee dell’8 e 9prossimi. Lo rende noto l’Unione Europea: “L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea saranno presenti acon una serie di attività perl’importanza del voto. Una presenza che conferma, da una parte, la centralità del Festival e della musica nella cultura italiana ed europea e, dall’altra, l’importante impegno delle istituzioni europee nel far sentire l’Europa vicina ai ...

Il Festival di Sanremo 2024 in streaming legale completo è disponibile in italiano su RaiPlay, in diretta e in mondovisione. Il portale della Rai ci ... (cinemaserietv)

Tradizionale appuntamento musicale che si svolge dal 06 al 10 febbraio in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo.Federica Brignone ha detto sì all'invito di Amadeus anche per promuovere il suo sport in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e stasera sarà ospite d'eccezione della prima serata di ...Il quindicenne Edoardo Cutropia, in arte DODOJ di San Giovanni Teatino, è pronto per l’intervista a Radio Punto Nuovo direttamente dal Festival di Sanremo.