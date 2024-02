SANREMO 2024 | LUCA FORLANI A BUBINO | “NON SARÀ DIFFICILE RIMANERE SVEGLI”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 6 febbraio 2024) A pochi minuti dall’avvio di, direttamente dalla città di, è arrivato aBlog, un nuovo video da, inviato da diversi anni de La Vita in Diretta, e che sta raccontando questo Festival e i suoi backstage tutti i pomeriggi per il talk condotto da Alberto Matano. Ecco le sue parole: Amici diBlog, manca ormai pochissimo alla prima serata del Festival. Chiusura prevista alle 2 e 20 circa. Si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara. Le canzoni però sono molto movimentate, ve lo assicuro, non. E poi, rimanete connessi! https://blog.altervista.org/wp-content/uploads//02/VID-0206-WA0079.mp4