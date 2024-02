Sanremo 2024 | Loredana Bertè incanta nelle prove

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – Se legenerali della prima serata disono un termometro del gradimento dei 30 brani in gara, all’Ariston è febbresi è esibita per ultima con la sua ‘Pazza’, un pezzo che è praticamente la sua autobiografia, e la sua performance è stata accolta da una standing ovation. Il brano, già accolto positivamente dalla critica al primo ascolto della versione radiofonica circa tre settimane fa, prendo con l’orchestra nuova forza e senon si farà tradire dall’emozione nella diretta del festival, si candida a conquistare il cuore degli italiani ed un’alta rotazione radiofonica. Gli unici altri ad avere avuto una standing ovation parziale sono i tre componenti de Il Volo, il cui brano con l’orchestra diventa trascinante e potrebbe ottenere consensi inaspettati al primo ascolto. L’applausometro delleha premiato anche The Kolors, Angelina Mango, Geolier, Mahmood, Emma e Diodato. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Sanremo: allarme bomba, evacuata Villa Nobel. Era in corso un party con i cantanti in gara al Festival. Sul posto Polizia e artificieri / Le immagini ...Allarme bomba a Sanremo, durante la cena di gala a Villa Nobel, in corso Cavallotti, alla quale erano presenti la maggior parte dei cantanti in gara (circa 20 artisti) per la 74esima edizione del ...È stata sgomberata in gran fretta Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli artisti impegnati al festival. Le cause dello sgombero sono ancora ...