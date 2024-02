Sanremo 2024 | le violenze | il tumore | gli insulti | dentro la complicata vita di BigMama

(Di martedì 6 febbraio 2024) La rapper ventitreenne, in gara all'Ariston con La rabbia non ti basta, ha lottato contro un cancro, è stata stuprata (a 16 anni) e ha conosciuto la crudeltà dei bulli: «Mi gridavano “cicciona”, mi tiravano addosso pietre»

Clara , che tutti conoscono come Crazy J di Mare Fuori, porterà il suo brano Diamanti Grezzi in gara al Festival di Sanremo 2024 . Il testo della ... (metropolitanmagazine)

I La Sad sono un gruppo tra i più attesi e discussi di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo. Soprattutto dopo l’annuncio della loro partecipazione, infatti, c’è chi ha protestato per alcuni ...Alessandra Amoroso e il brano “Fino a qui” per Sanremo 2024 Alessandra ha sottolineato così il valore della sua partecipazione a Sanremo con il suo brano “Fino a qui tutto bene”, una canzone che parla ...Roma, 06 febbraio 2024 – SisalTipster, la community social che unisce oltre 110.000 appassionati alla costante ricerca di un'analisi originale ed efficace del prossimo evento sportivo e non, in vista ...