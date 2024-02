Sanremo 2024 | la storia di GioGiò Cutolo Il musicista ucciso a Napoli sarà ricordato sul palco dell’Ariston

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Giò Giò versava drink per campare e suonava divinamente il corno. Il ragazzola scorsa estate per futili motivi stasera verrà omaggiato da Amadeus suldel Festival di. Giovanni Battista, detto “Giò Giò”, aveva 24 anni ed era uno studente di musica al Conservatorio di. Studiava il corno e per far quadrare i conti la sera lavorava come cameriere. Fino a quando il 31 agosto 2023 accade la disgrazia.si ritrova in mezzo ad una lite in un parcheggio. Chiede di spostare uno scooter, ma la risposta sono tre colpi di pistola che lo ammazzano sul colpo. Giò Giò muore sotto gli occhi della fidanzata. Poche ore dopo la Polizia ferma un 17enne dei Quartieri Spagnoli con alle spalle una lunga lista di precedenti tra cui tentato ...