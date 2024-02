Sanremo 2024 | la sfilata sul green carpet | le foto dei cantanti

Fiorello irrompe alla conferenza stampa di Sanremo con Amadeus 05 febbraio 2024 Sanremo, 5 feb. - Immancabile irruzione di Fiorello in Sala stampa per la conferenza stampa del… Leggi ...Quest’anno è durata qualche minuto in più e anche i cantanti si sono dimostrati un po’ più disponibili con i fan, assiepati dietro le transenne Un altro grande successo la sfilata del ‘Green Carpet’ ...(Adnkronos) – Il sipario sta per alzarsi sui 30 artisti in gara al 74esimo Festival di Sanremo. Dalle vecchie glorie della musica italiana alle nuove leve, dai veterani della kermesse ai debuttanti, c ...