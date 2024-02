Sanremo 2024 | la scaletta minuto per minuto della prima serata | tutti i cantanti in ordine di uscita e gli ospiti Non si finisce prima delle 2

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’attesa è finita: stasera, martedì 6 febbraio, inizia ufficialmente la settantaquattresima edizione del Festival di. Al fianco del direttore artistico e conduttore Amadeus sul palco del Teatro Ariston troveremo Marco Mengoni in veste di co conduttore. Ovviamente anche musica, a partire da Due Vite, un’esibizione speciale che avrà un’atmosfera lunare e un medley dei suoi successi più famosi: “Ci saranno tante persone con me sul palco, si riempira di umanità”, ha raccontato Mengoni in conferenza stampa. Saranno 30 le canzoni degli artisti in gara che, a partire dalle 20:40, avremo modo di ascoltare per lavolta. Tra glidi questa sera attesa in apertura la Fanfara del IV reggimento dell’Arma dei Carabinieri sulle note de “La fedelissima”, un omaggio all’indimenticabile Toto Cutugno. Attorno alle ...