Sanremo 2024 | la scaletta delle cinque serate | il programma completo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) del Festival Qual è ladel Festival diin onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio? La 74esima edizione della kermesse canora sarà ancora una volta condotta da Amadeus che al suo fianco avràco-conduttori/co-conduttrici. Ma non solo: prevista infatti la presenza di tanti ospiti del mondo della musica, cinema e sport. Da regolamento, lesono quindi così organizzate: Prima serata: si esibiscono tutti i 30 (trenta) artisti in gara, numero che comprende anche i promossi daGiovani. Le canzoni saranno votate solo dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicati solo i primi 5 classificati. Seconda serata: presentate solo 15canzoni in gara: votano solo il Televoto e dalla GiuriaRadio, con un ...