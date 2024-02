Sanremo 2024 | la scaletta della prima serata del Festival

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) La 74ª edizione deldi, in diretta dal teatro Ariston nelladi oggi martedì 6 febbraio, sarà condotta dal direttore artistico Amadeus, che debutterà per la quinta volta sul palcokermesse musicale e che nellasarà affiancato dal co-conduttore Marco Mengoni. Il vincitorescorsa edizione con il brano Due vite avrà anche il ruolo di super ospite musicale. Nellasi esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara (27 artisti scelti e 3 vincitori diGiovani) con 30 canzoni inedite. Le performance saranno votate solo dalla GiuriaSala Stampa, Tv e Web e confluiranno in una classificaquale, alla fine ...