Sanremo 2024 | la scaletta della prima serata | aprono Clara e Sangiovanni | chiude Il Tre alle 2 di notte

Irama e i Santi Francesi stanno per salire sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2024, ma nelle ultime ore è spuntato un dettaglio in merito ad una ... (anticipazionitv)

Sanremo 2024 prende il via questa sera su Raiuno: ecco la scaletta della prima serata del Festival che vedrà come co-conduttore Marco Mengoni, ... (metropolitanmagazine)

«Questo brano significa tanto per me, lo considero onesto, trovo che abbia il “profumo di casa”. Il punto in cui mi emoziono di più mentre lo canto è la frase: “E ci saranno le giornate ...Il testimonial è l’attore Massimiliano Caiazzo. La creatività è di VML mentre Wavemaker pianifica su Tv, social e digital ...Il sipario sta per alzarsi. A poche ore dal grande inizio di stasera, è tempo per Amadeus di scoprire le sue ultime carte nella conferenza stampa della prima serata del Festival di Sanremo 2024.