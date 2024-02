Sanremo 2024 | la scaletta della prima serata

(Di martedì 6 febbraio 2024)(US Rai) Ecco ladel Festival di, con tutti gli orari e le esibizioni in programma (sono previsti tutti i 30 Big in gara). L’ora di chiusura è fissata alle 2.18. 20.44: Fanfara dei Carabinieri 20.52: Clara 20.59: Sangiovanni 21.06: Fiorella Mannoia 21.12: Ospite da platea 21.17: La Sad 21.23: Pubblicità 21.29: Esibizione Marco Mengoni (Due vite) 21.39: Irama 21.45: Ghali 21.51: Pubblicità 21.57: Negramaro 22.03: Collegamento con Fiorello 22.10: Annalisa 22.16: Ricordo di Giovanbattista Cutolo 22.22: Pubblicità 22.35 Mahmood 22.43: Diodato 22.49: Esibizione Lazza (Piazza Colombo) 22.54: Pubblicità 23.00: Omaggio Toto Cutugno 23.04: Federica Brignone 23.08: Loredana Bertè 23.14: Geolier 23.20: ...

Ghali porta in gara a Sanremo 2024 il suo brano Casa mia. Il testo della canzone: “è un dialogo tra me e un extraterrestre che mi fa notare quanto ... (metropolitanmagazine)

La presenza al Festival di Sanremo di ospiti di spicco in qualità di co-conduttori come Marco Mengoni , Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e ... (oasport)

Annalisa e Angelina Mango nettamente sul podio. Secondo i bookmakers Snai non ci sono dubbi. Nelle quote - scommesse che riguardano la kermesse ... (oasport)

Chi è Diana Poloni, la fidanzata di Francesco Renga, cantante in gara al Festival di Sanremo 2024 in coppia con Nek Dopo l’addio ad Ambra Angiolini, Francesco Renga ha ritrovato l’amore al fianco di ...Tutto pronto per la prima serata di Sanremo 2024. La 74esima edizione del Festival della Musica italiana si apre con Marco Mengoni, vincitore l'anno scorso con "Due Vite", in ...Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno trascorrendo qualche giorno insieme a Sanremo. L'influencer è un'inviata speciale di Chi Magazine per il Festival di Sanremo e ha deciso di portare con sé ...