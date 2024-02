Sanremo 2024 | la scaletta della prima serata

(Di martedì 6 febbraio 2024) Oggi inizia il Festival die nelle ultime ore è stata rilasciata laufficialecon l’ordine esatto di apparizione di ogni singolo artista. C’è da ricordare che quest’anno, a differenza delle scorse edizioni, vedremo esibirsi tutti i trenta i concorrenti in gara. Clara Sangiovanni Fiorella Mannoia La Sad Irama Ghali Negramaro Annalisa Mahmood Diodato Loredana Bertè Geolier Alessandra Amoroso The Kolors Angelina Mango Il Volo BigMama Ricchi e Poveri Emma Renga Nek Mr.Rain BNKR44 Gazzelle Dargen D’Amico Rose Villain Santi Francesi Fred De Palma Maninni Alfa Il Tre LaufficialediCome da tradizione il ...

Vincitore nel 2023, Marco Mengoni torna al Festival di Sanremo edizione 2024 non solo come super ospite ma anche nel ruolo inedito di co-conduttore .

Fiorella Mannoia ha scelto per la 74esima edizione del Festival di Sanremo i look firmati Luisa Spagnoli.

Il conto alla rovescia per l'inizio del Festival di Sanremo 2024 si sta esaurendo. In queste ore sono moltissimi i messaggi social arrivati

Sanremo 2024 : per la ventiduesima volta è Gaetano Castelli il deus ex machina che insieme alla figlia Maria Chiara ha dato vita alla scenografia

A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo, la piccola comunità di Carcare è in fermento, pronta a sostenere con tutto il cuore la loro beniamina di casa, Annalisa. A Sanremo 2024, ecco le novità annunciate da Amadeus nella conferenza stampa del 6 febbraio per la prima serata del Festival. Si parla della questione trattori.