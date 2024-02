Sanremo 2024 | la finale in diretta sulla tv ucraina

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Marinella Soldi (US Rai) Il Festival disbarca in. La seratadi sabato 10 febbraio sarà infatti trasmessa, gratuitamente, intv di Stato. “Quest’anno, su richiesta della tv, la serataverrà trasmessa a titolo gratuitotv del servizio pubblico ucraino. Quindiavvicina e porta leggerezza, anche nei momenti più bui e più difficili. Oltre la metà degli Italiani lo segue, in tv, online e sui social. Perciò questa Festival che unisce mondi diversi, ha anche un impatto importantenostra società” ha dichiarato la Presidente Rai Marinella Soldi nel saluto rivolto questa mattina ai giornalisti presenti nella ...