Sanremo 2024 | la diretta della prima serata | il mantello di Fiorello per Amadeus | “Pensati libero | è l’ultimo” | il ritorno a sorpresa di Ibrahimovic e la standing ovation per Marco Mengoni – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ci siamo. Il sipario si alza sul teatro Ariston per il quinto (e al momento ultimo) Festival ditargato. 30 i cantanti in gara quest’anno: un cast monstre che promette di riempire le nostre orecchie di canzoni che difficilmente ci si toglieranno dalla testa. A co-condurre il primo appuntamento è, che lo scorso anno trionfò con Due vite. LA CRONACAMINUTO PER MINUTO 21.57 – Grandi effetti pirotecnici ci portano fuori dall’Ariston, dovedà spettacolo dall’Aristonello, il glass di Viva Rai 2 a due passi dal teatro. Lo showman arriva con un lungoche, riprendendo quello dello scorso anno di Chiara Ferragni, reca la scritta: “Ama… è ...