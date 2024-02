Sanremo 2024 | Il Tre canta alle 3 di notte! Il commento del cantante

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il Tre (US) Sono “ore Fragili“, proprio come il titolo del pezzo che presenterà al Festival di, per l’esordiente Il Tre. Nel corso della prima serata della kermesse canora, in onda stasera su Rai1, il rapper romano sarà l’ultimo dei 30 big a salire sul palco dell’Ariston. Aspetto che non deve aver gradito molto. “Stasera salirò sul palco. Il Tre non è più solo il nome ma anche l’orario (di uscita, ndDM). Vi voglio bene e manderò un bacione a chi mi aspetterà sveglio“ ha scritto infatti Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, sulle sue storie Instagram. In seguito ha rafforzato il concetto in un video: “Allora ragazzi, come inizio poteva andare meglio però, comunque, non ci perdiamo d’animo perché innanzitutto: 1. Punti al Fanta. 2… Va beh, non è importante: ci vediamotre di mattina, ma comunque ...