Sanremo 2024 | il regolamento e le quattro giurie

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Mancano pochissime ore alla prima serata del Festival di: scopriamo ildella kermesse canora serata per serata e leche insieme al pubblico decreteranno la canzone vincitrice. Nella prima serata, (6 febbraio) si esibiranno tutti e trenta gli artisti che verranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Verrà stilata una classifica delle 30 canzoni eseguite e comunicate al pubblico le prime cinque posizioni in classifica. La seconda serata, mercoledì 7 febbraio vedrà l’esecuzione di quindici delle trenta canzoni in gara che saranno presentate dai restanti artisti che si esibiranno il giorno successivo. Entreranno in gioco la Giuria delle Radio ed il Televoto. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo ...