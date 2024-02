Sanremo 2024 | il programma sera per sera | cantanti | co-conduttori e ospiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) È tutto pronto per il Festival dicondotto per l’ultimo anno, come più volte ha specificato il diretto interessato, Amadeus. Ma il direttore artistico e conduttore non sarà da solo sul palco e oltre ai co-ci saranno diversiitaliani e internazionali, fuori e dentro l’Ariston tra la nave e Piazza Colombo. Unico comune denominatore: lo show non finirà prima delle due di notte. PRIMATA MARTEDÌ 6 FEBBRAIO – Co-conduttore è Marco Mengoni. Si aprono le danze con tutte e 30 le canzoni in gara che saranno votate solo dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. A fineta sarà data la classifica provvisoria con sole le prime cinque posizioni. In Piazza Colombo si esibirà Lazza mentre sulla nave Costa Smeralda ci sarà Tedua. ...