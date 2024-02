Sanremo 2024 | Il nuovo format di Monrif Soundcheck svela i segreti della musica dietro le quinte | con il primo appuntamento dedicato ai Santi Francesi

C'è grande attesa a Sanremo 2024 per l'esibizione di BigMama , la rapper «che non le manda a dire» e che da ragazza che ha fatto di tutto per emergere ... (vanityfair)

La presenza al Festival di Sanremo di ospiti di spicco in qualità di co-conduttori come Marco Mengoni , Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e ... (oasport)

La settimana di Sanremo 2024 è iniziata davvero. Se per chi lo segue da casa è il martedì la vera partenza, per chi è nella città ligure nel weekend precedente è già… Leggi ...La sicurezza al Festival di Sanremo è made in Villalta. All’Ariston vigila un’azienda di Cesenatico, la Securitaly: presidierà gli ingressi ...Una staffetta da Milano a Sanremo per il Macerata Opera Festival. Chiuso oggi, infatti, il desk allestito nello stand della Regione alla Bit in corso a Milano, l’appuntamento di punta della stagione ...