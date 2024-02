Sanremo 2024 | il drammatico passato di Loredana Berté | “Calci e pugni da mio padre all’obitorio L’ho visto picchiare mia mamma””

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

Bertè è tra le cantanti in gara al 74esimo Festival dicon "Pazza", una canzone che è un grido liberatorio d'amore verso se stessi e la vita. Quella vita che per lei non è stata affatto sempre facile, anzi, è stata segnata dalla tragedia della morte di sua sorella Mia Martini, oltre che dall'infanzia con unviolento. Era stata lei stessa a raccontarlo a Silvia Toffanin, durante lo speciale di Verissimo contro la violenza sulle donne andato in onda nel 2022.