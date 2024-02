Sanremo 2024 | i testi dei brani dei trenta artisti in gara

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il festival della canzone italiana ha aperto i battenti e dal teatro Ariston il pubblico stasera, martedì 6 febbraio, ascolta idegliinper la prima volta. Di seguito ideidi: “Diamanti grezzi” (Clara) Siamo caduti più in basso come le cascate Cercando di prendere il volo sopra queste case Ho visto in amore persone un po’ troppo sfacciate Ferirsi lasciandosi le ali spezzate Dimmelo te se ti piace Ma si spezza la corda Ci resta poco o nulla Ma siamo ancora a galla Chissà perché Siamo la prima volta Quella che non si scorda Quel bacio con la lingua Che fa paura Scendo tra 24 ore Cerco per strada l’amore Aspetto uno su un milione Te lo ricordi Cosa siamo noi Solo diamanti grezzi Cadono in mille pezzi Di una storia sola Dove ...