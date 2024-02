Sanremo 2024 | i look dei cantanti sul red carpet

(Di martedì 6 febbraio 2024) Geolier I primidel Festival disono stati sfoggiati. Stasera, nel corso del PrimaFestival, i trenta artisti in gara hanno infatti sfilato sul redribattezzato gren, dando un primo assaggio degli outfit che indosseranno nel corso delle prossime cinque serate della kermesse canora. Diversi artisti, ad esempio, hanno optato per untotal black: da Alessandra Amoroso ad Annalisa, passando per BigMama, in ecopelle, Diodato, Irama, Alfa, Gazzelle, Il Tre, Mr Rain e l’accoppiata Renga e Nek. Al contrario, Maninni e Clara hanno sfilato completamente vestiti di bianco, mentre Emma ha sfoggiato un giubbotto bianco dal quale si intravedeva un vestito bianco. Capotto rosso per Fiorella Mannoia, a differenza di quello scuro di Loredana Bertè, con Dargen ...

È stata sgomberata in gran fretta Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso una cena di Radio Mediaset alla presenza di diversi degli artisti impegnati al festival. Villa Nobel a Sanremo è stata evacuata per un presunto allarme bomba. Nell'edificio era in corso una festa per il 74º festival della canzone italiana, promosso dalle radio Mediaset. La polizia è intervenuta per evacuare il party organizzato alla villa Nobel di Sanremo dalle radio del gruppo Mediaset. Al party erano presenti molti artisti del festival.