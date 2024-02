Sanremo 2024 | gli auguri di Morandi | “Sarà una grande edizione”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 6 febbraio 2024) BOLOGNA – “Stasera inizia il Festival di. Come altri milioni di italiani, me lo guarderò da casa, insieme ad Anna. Sono sicuro cheuna, la quinta consecutiva di Amadeus, che in questi anni, ha dimostrato di essere, oltre che un conduttore, anche uno straordinario direttore artistico. Evviva il Festival!”. Così sulla sua pagina Facebook Gianni, che quest’anno nonal Festival didopo avervi partecipato come concorrente nel 2022 (arrivò terzo) e come co-conduttore nel 2023. L'articolo L'Opinionista.