Sanremo 2024 | gli abiti dei The Kolors per il Festival | look | stilista | vestiti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Quali sono gli) dei Thein gara aldiin programma dal 6 al 10 febbraio? In questo articolo trovate tutte le immagini con ildel gruppo per le cinque serate su Rai 1: PRIMA SERATA in aggiornamento… Lodeglidei TheQual è lodei Theper ildi? Durante la sfilata del lunedì sera il gruppo ha indossatoArmani. Non è escluso che lo facciano anche per le serate in diretta. Di certo il gruppo sarà molto elegante e colpirà tutti con la propria musica. QUI TUTTE LE NOTIZIE SULDI ...