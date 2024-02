Sanremo 2024 | Gigliola Cinquetti sul palco dell’Ariston | “Dopo una vita a non avere l’età | mi divertiva essere una donna adulta in una casa di riposo” Il racconto del film ‘L’età giusta’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Non hoc’est moi”. Più che uno slogan, una definizione geniale quella chedà della canzone icona che la lanciò nell’empireo della musica italiana. Era il 1° febbraio del 1964 quando vinse il Festival di, lei appena sedicenne suldel teatro del Casinò in mezzo a futuri giganti come Milva, Modugno, Gaber e Tony Renis. Sessant’annitorna a, sabato 10 febbraio, per festeggiare un compleanno incredibile e sei decenni passati a surfare sul successo. Parola che analizza con distacco ironico e finissima acutezza. “Perché non mi piace la narrazione propagandistica che viene fatta oggi del successo, come se fosse un fine invece che un mezzo”, spiega a FQMagazine alla vigilia del ritorno al Festival, voluto da Amadeus. E ...