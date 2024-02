Sanremo 2024 | Ghali sul palco del Festival con un alieno – Video

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) – All'Ariston con un. Riserverà sorprese l'esibizione di, per la prima volta in gara aldicon il brano 'Casa mia' che racconta un dialogo proprio con un extraterrestre. E in occasione dell'incontro con la stampa a 'Casa' (progetto nato in collaborazione con Ikea per celebrare la casa