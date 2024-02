Sanremo 2024 | Federica Brignone stasera al Festival

(Di martedì 6 febbraio 2024)accoglierà sul palco, nella giornata inaugurale del, la campionessa di sci, prima sciatrice italiana a conquistare la coppa del Mondo generale e 3 coppe di specialità oltre a 3 medaglie Olimpiche e 3 Mondiali. E’ l’italiana con il miglior palmares di sempre in Coppa del Mondo con 63 podi di cui 24 vittorie., che ha 33 anni ed è grande appassionata di musica, aveva detto già il primo gennaio al Tg1 che le sarebbe piaciuto andare al: “Per me sciare è musica, ha un ritmo: lo slalom, il gigante, la discesa, il super G hanno un ritmo. E io vivo la musica mentre scio”, aveva detto. Sul palco disicuramente sarà “più agitata che a fare una gara di sci, perché sulla neve sono nel mio habitat ...

La conferenza della prima serata di Sanremo Il sipario sta per alzarsi. A poche ore dal grande inizio di stasera, è tempo per Amadeus di scoprire ... (davidemaggio)

Ritorna il Festival di Sanremo 2024 con l’edizione numero 74: è tutto pronto per assistere allo show in cui ci saranno ben 30 cantanti in gara che ... (sportface)

Al Teatro Ariston tutto pronto per il via della manifestazione canora: alla conduzione, per l'ultima volta, Amadeus. La giovane debuttante è tra le favorite Alberto Dalla Palma Ci siamo, il Festival d ...La comunicazione è stata realizzata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la città durante il Festival di Sanremo, vetrina fondamentale per la Liguria e che attira turisti da tutto il mondo e sp ...La protesta degli agricoltori punta su Roma. Uno dei leader della protesta, Danilo Calvani, ha detto che a partire da giovedì convergeranno nella capitale duemila trattori. Sono stati organizzati ...