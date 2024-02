Sanremo 2024 | Ecco la Scaletta della Prima Serata

(Di martedì 6 febbraio 2024) Imperia - La tanto attesa edizione del Festival disi apre oggi, 6 febbraio, con il suo caratteristico mix di emozioni e spettacolo. Amadeus, alla guida per la quinta e ultima volta, sarà affiancato da un team di co-conduttori d'eccezione: Fiorello, Marco Mengoni, Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino. Lasi preannuncia ricca di sorprese e talento, con una line-up di artisti pronti a salire sul palco dell'Ariston. Il primo ad aprire le danze sarà Marco Mengoni, vincitore dell'edizione precedente, seguito da una serie di performance coinvolgenti.l'ordine di uscita ufficiale dei cantanti: Clara Sangiovanni Fiorella Mannoia La Sad Irama Ghali Negramaro Annalisa Mahmood Diodato Loredana Bertè Geolier Alessandra Amoroso The Kolors Angelina Mango Il Volo BigMama Ricchi e Poveri Emma Nek e Renga MrRain Bnkr44 ...

BOLOGNA – “Stasera inizia il Festival di Sanremo . Come altri milioni di italiani, me lo guarderò da casa, insieme ad Anna. Sono sicuro che sarà una ... (lopinionista)

Dalla Gialappa's Band ai programmi di Radio Italia e RadioMediaset: come seguire Sanremo 2024 nelle radio non Rai: scopri tutte le informazioni utili.In attesa del Festival di Sanremo 2024, siamo andati alla scoperta di brani passati che hanno avuto a che fare con il treno ...Amadeus al timone di Sanremo 2024: gli esordi in radio, gli amici storici, il debutto in tv su Italia 1, i passaggi in Rai e l'amore per Giovanna Civitillo.