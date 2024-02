Sanremo 2024 | ecco la guida di tutte le serate | il regolamento | come si vota e come si vince il Festival

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Parte oggi, martedì 6 febbraio, ildi. Gli artisti in gara saranno 30 e are saranno le diverse giurie: dalla sala stampa, tv e web al telefoto, a cui si aggiunge la giuria delle radio che da quest’anno sostituisce quella demoscopica. La giuria delle radio – novità di quest’anno – è formata da emittenti radiofoniche individuate attraverso criteri di rappresentanza di tutto il territorio italiano. Ma cosa succede serata per serata?verrà suddiviso ildi? Vediamo cosa prevede ilper quest’anno,sisi stabilisce il vincitore della 74esima edizione della ...