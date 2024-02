Sanremo 2024 | diretta prima serata Ricchi e Poveri impacchettati Incursione di Fiorello «Non sono io» Mengoni show

(Adnkronos) – Non è sfuggito al pubblico in platea al Teatro Ariston un piccolo ma non irrilevante cambio di copione sul finale dell'intervento di ... (periodicodaily)

BigMama (Marianna Mammone) al Festival di Sanremo 2024 porta in gara La rabbia non ti basta, un brano che parla di riscatto e trasformazione, che la rapper dedica alla se stessa del passato. Per lei è ...Inizia ufficialmente il Festival di Sanremo 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della prima serata del martedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che ...I Ricchi e Poveri tornano quest’anno al Festival di Sanremo con la canzone Ma non tutta la vita. Il gruppo, che dal 2021, si presenta come un duo formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, dopo ...