Sanremo 2024 | diretta prima serata L' Ariston canta con Marco Mengoni | standing ovation Ospite a sorpresa Zlatan Ibrahimovi? Fiorella Mannoia vestita da sposa

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tutto pronto per ladelladel Festival diche seguiremo minuto per minuto su Leggo.it. Accanto ad Amadeus, ci sarà come co conduttore il vincitore della...

Ci siamo. Il sipario si alza sul teatro Ariston per il quinto (e al momento ultimo) Festival di Sanremo targato Amadeus. 30 i cantanti in ... (ilfattoquotidiano)

Al via la 74esima edizione del Festival di Sanremo . Apre Marco Mengoni, a sorpresa entra Ibra, tra un’esibizione e l’altra. Ovazione per Fiorella ... ()

Geolier porta a Sanremo 2024 una canzone in dialetto napoletano dal titolo Io pe’ me, tu pe’ te. Ma qual è il significato profondo del brano in gara ... ()

"Sanremo si ama, io amo questo questo pubblico, amo questo storico palco, poter dire benvenuti alla 74/a edizione del festival della canzone italiana. In questi 5 anni ho finito gli aggettivi per ...arco Mengoni torna al teatro Ariston come co-conduttore di Sanremo 2024 nella serata del debutto. Gli occhi del pubblico sono già tutti puntati sul look del cantante, per la prima volta nel ruolo di ...Questa sera martedì 6 febbraio parte finalmente l'evento musicale dell'anno, il Festival di Sanremo, la kermesse più attesa della televisione italiana. E ...