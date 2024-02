Sanremo 2024 | Diodato – «Ti muovi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 febbraio 2024) La sua Fai rumore non solo aveva trionfato a2020, alla prima conduzione per Amadeus, vincendo anche il premio della critica e della sala stampa. Ma la sua canzone era diventata un inno per tutta l’Italia che combatteva contro il Covid e la solitudine imposta dalle norme di distanziamento sociale. Tutta la Penisola l’ha visto cantare in un’Arena di Verona deserta e ora attende il suo ritorno quattro anni più tardi. A testimonianza del successo del cantante e della sua canzone c’è il viaggio che ha condotto in Cina. La scorsa estateè sbarcato nel Paese per due concerti, uno nella capitale Pechino e l’altro a Wenzhou, dove è stato accolto da fan in visibilio. Il cantante ha infatti preso parte al più grande festival musicale sulla spiaggia in Cina, l’East Sea Music Festival. Sul palco dell’Ariston quest’anno canterà il brano inedito Ti ...