Sanremo 2024 | Diodato | “In ‘Fai Rumore’ Amadeus mi suggerì di aprire le braccia nell’inciso Anche quest’anno mi ha dato un consiglio | non dico quale…”

(Di martedì 6 febbraio 2024)torna al Festival dicon “Ti muovi”, dopo la vittoria nel 2020 con “Fai Rumore” (triplo platino). “Ti muovi” è stato scritto, composto e arrangiato dallo stesso, che ne firmala produzione artistica con Tommaso Colliva. Una ballad elegante che cresce ad ogni ascolto per poi esplodere nel finale. Nella serata di venerdì dedicata alle coversi esibirà sul palco del Teatro Ariston con “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De Andrè assieme a Jack Savoretti. E con “Ti muovi” sei al quarto, ormai un veterano…E pensare che ho sempre vistocome una cosa lontana e a tirare le somme mi fa un po’ impressione (ride; ndr). Stavo giusto pensando, in questi giorni, alla ...

06 feb 2024 - L'artista, nota per la serie "Mare fuori", canta "Diamanti grezzi" all'Ariston. L'intervista video.Scaletta prima serata del Festival di Sanremo 2024. Oggi si esibiranno tutti i 30 artisti in gara, nell’unica categoria “Artisti”, proprio come nell’edizione dell’anno passato. Stasera sarà quindi pos ...Il successo è arrivato con la vittoria a X-Factor nell'edizione 2022 con il brano “Non è così male”. Importante la partecipazione ad Amici nel 2017 anche se non sono arrivati alla serata finale vinta ...