Sanremo 2024 | conferenza prima serata | Mengoni | trattori | scaletta | Cutugno

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ecco il racconto in diretta minuto per minuto dellastampa delladel Festival dicon Amadeus e Marcoalla conduzione Ore 13.22, Amadeus sull’omaggio a: «Da inviato delle radio Toto è stato tra gli artisti che ho intervistato più volte, poi ci siamo frequentati negli anni successivi, ricordo la sua enorme disponibilità. Il Festival era casa sua, doveroso omaggiarlo». Ore 13.15, Amadeus ritorna sul tema della scelta delle canzoni: «Non vado alla ricerca della cassa in quattro o ballate con un tema di rinascita. Mi lascio guidare dal mio sentimento di emozione, le canzoni mi devono colpire. Nel disco degli 883 ho scelto Nord, Sud, Ovest, Est come pezzo indicato per fare il Festivalbar. Erano scettici, mi diedero del ...