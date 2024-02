Sanremo 2024 | come funziona il televoto delle serate e quando votare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 febbraio 2024) Quasi tutto pronto per la 74esima edizione del Festival di: la tanto attesa kermesse apre le porte stasera, 6 febbraio con la prima grande serata. Ala migliore tra le trenta canzoni dei Big in gara,sempre, saranno le giurie: ecco le regole per le modalità di voto di quest’anno epotremoda casa. Martedì 6 febbraio: la prima serata Nella prima serata del festival si esibiranno tutti i cantanti in gara con le loro rispettive canzoni inedite. In questo caso, i brani potranno essere votati solo dalla giuria della sala stampa, tv e web.sempre, a fine serata, Amadeus presenterà la classifica di gradimento30 canzoni, comunicando però al pubblico solo le prime 5 posizioni in classifica. La seconda e la ...