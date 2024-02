Sanremo 2024 | Clara – «Diamanti grezzi»

(Di martedì 6 febbraio 2024) Cantante e attrice,Soccini (meglio nota come) nasce a Varese il 25 ottobre 1999. La sua carriera artistica inizia con la musica quando durante il primo lockdown, quello dell’inverno-primavera 2020, scrive le prime canzoni e pubblica il singolo Freak. Ma il grande pubblico la scopre nel 2023 nel ruolo di Crazy J, personaggio della serie tv di successo Mare Fuori che racconta le vite di un immaginario istituto penale per minorenni di Napoli. Sul set della fiction le sue passioni si incrociano./Crazy J presta la voce alla canzone Origami all’alba (scritta da Matteo Polillo e prodotta Lolloflow) che viene premiata triplo disco di platino. Negli anni Soccini non interrompe la sua carriera musicale ed esce con dei singoli: Ammirerò e Bilico nel 2021, Il tempo delle mele nel 2022. Nell’ultimo anno prosegue comunque in ...

La sua Fai rumore non solo aveva trionfato a Sanremo 2020, alla prima conduzione per Amadeus, vincendo anche il premio della critica e della sala ... ()

Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, è nato il 3 settembre 1997 (26 anni) sotto il segno della Vergine a Roma. E' alto 1 metro e 66 e vive a Roma. Il cantante è alla sua ...A Napoli la canzone "Io p' me, tu p' me" del rapper Geolier che sarà al Festival di Sanremo ha sollevato un polverone. A Napoli c’è un’affezione per la polemica sull’identità partenopea che spesso si ...Sarà presentato l'8 febbraio alle ore 13 nella Casa della Musica in Piazza Borea d’Olmo a Sanremo il disco della Croce Rossa Italiana. In occasione del suo 160mo anniversario, infatti, la più grande ...