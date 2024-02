Sanremo 2024 | arriva Fiorella Mannoia e il resto scompare

(Di martedì 6 febbraio 2024) La cantante romana è già la regina di questo Festival. Di bianco vestita, scalza, come se fosse una sposa gitana, ha fatto il suo ingresso all'Ariston per la sesta volta. Immensa. Per lei solo applausi: dentro l'Ariston, in sala stampa, ovunque

Un sorriso che illumina in tutti i sensi a cui ha ceduto non solo Mahmood sul green carpet di Sanremo 2024 ma anche Beyoncé ai recenti Grammy. Dai ... (vanityfair)

Mr.Rain (US Rai) A solo un anno dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo , Mr.Rain torna in gara con il brano Due altalene. Nel 2023 ... (davidemaggio)

Sanremo, 6 feb. (askanews) – C’è “RichCiolino” in platea a fare compagnia a Ghali. È un alieno che sarà compagno di viaggio di Ghali al Festival di Sanremo. L’alieno salirà sul palco per l’ultima sera ...La prima volta di Ghali a Sanremo è il dialogo con un alieno a cui spiega la bellezza del nostro pianeta. Lui, il look luccicante e le treccine stilose, ha un che di extraterrestre che rende l’idea.Giallo bestemmia al Festival di Sanremo 2024. Tutto è accaduto dopo l'esibizione di Fiorella Mannoia, che si è presentata all'Ariston con un lungo abito in pizzo bianco e senza scarpe (conquistando co ...