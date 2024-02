Sanremo 2024 | Annalisa – «Sinceramente»

(Di martedì 6 febbraio 2024) È tra le favorite di questo Festival disia per il successo di vendite degli ultimi anni e sia perché ormai è diventata un fenomeno popolare e virale sul web. PerScarrone (Savona, 5 agosto 1985), nota come, questo è il sestoin poco più di 11 anni. Il debutto è con Scintille nel 2013, brano scritto da Dardust e Antonio Galbiati, che si piazzerà nono. Due anni più tardi torna con la canzone Una finestra tra le stelle (disco di platino), quarta nella classifica finale. Nell’edizione seguente si presenta con Il diluvio universale che le vale l’undicesimo posto. Il 2018 è invece l’anno del miglior piazzamento per l’artista ligure: Il mondo prima di te, singolo tre volte disco di platino, raggiunge il podio ma si ferma al terzo posto dietro ai vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro (Non mi ...

La sua Fai rumore non solo aveva trionfato a Sanremo 2020, alla prima conduzione per Amadeus, vincendo anche il premio della critica e della sala ... ()

Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, è nato il 3 settembre 1997 (26 anni) sotto il segno della Vergine a Roma. E' alto 1 metro e 66 e vive a Roma. Il cantante è alla sua ...A Napoli la canzone "Io p' me, tu p' me" del rapper Geolier che sarà al Festival di Sanremo ha sollevato un polverone. A Napoli c’è un’affezione per la polemica sull’identità partenopea che spesso si ...Sarà presentato l'8 febbraio alle ore 13 nella Casa della Musica in Piazza Borea d’Olmo a Sanremo il disco della Croce Rossa Italiana. In occasione del suo 160mo anniversario, infatti, la più grande ...