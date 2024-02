Sanremo 2024 | Angelina Mango | “Mia mamma mi sempre ha detto che quel palco fa paura | ha fatto bene”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo il successo e la vittoria nel circuito canto ad “Amici di Maria De Filippi” lo scorso anno, una sequenza di hit come “Ci pensiamo domani” (oltre 75 milioni di stream audio e video ed è stato certificato triplo disco di platino) e “Che t’o dico a fa‘” (disco di platino) e il tour autunnale nei club completamente sold out,è entrata di diritto tra i Big al prossimo Festival dicon la travolgente “La Noia”. Il brano potrebbe essere la vera sorpresa della kermesse e posizionarsi tra le top 5 al rush finale. Dopo la partecipazione al Festival, ci sarà una data evento “Pare una pazzia” al Fabrique di Milano il 17 aprile, poi il nuovo tour in autunno toccherà i principali club di Roma, Napoli, Molfetta (BA), Modena, Firenze, Padova e Torino. Cos’è per te la noia?Ho scoperto abbastanza recentemente la noia, come ...

In conferenza stampa l'artista prestato alla co-conduzione parla diffusamente del suo stile che descrive come un percorso di crescita dopo tanti anni ... ()

In Italia, che lo si ami o meno, non esiste un fenomeno pop più affermato e radicato del Festival di Sanremo. I meno giovani ricorderanno, sorridendo, a memoria quell’oramai un po’ vintage “perché ...(Adnkronos) – Sul palco di Sanremo 2024 un nuovo tormentone dopo Italo Disco “Sarebbe bello”. Così i The Kolors rispondono in… Leggi ...I The Kolors partecipano a Sanremo 2024 con la canzone “Un ragazzo una ragazza”(di D. Petrella - An. Fiordispino - F. Catitti - D. Petrella - An. Fiordispino - Al. Fiordispino ...