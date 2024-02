Sanremo 2024 | Alfa ha spoilerato il suo brano su Instagram? Cosa è successo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sui social è (già) polemica. A meno di un’ora dall’inizio della 74esima del Festival di– cantautore in gara – ha postato suuna storia, poi cancellata, in cui canterebbe alla chitarra un pezzettino della sua canzone dal titolo Vai!. Anche se le parole sono quelle, la melodia non corrisponderebbe invece alla canzone in gara. Un errore o, al contrario, una mossa strategica? Sta di fatto che la story – dove scrive «prima che esca tolgo l’audio, a stasera» – viene subito cancellata e il cantautore e rapper genovese, all’anagrafe Andrea De Filippi, scrive nei commenti che non si tratta del pezzo sanremese. «La canzone che ho spolerato non è Vai, me la sono inventata prima, scusate», si legge. Comunque sia andata tutta questa vicenda, il presunto spoiler ha provocato sui social un’ondata di commenti dove tutti gli ...