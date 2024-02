Sanremo 2024 | Alessandra Amoroso legge in sala stampa alcuni dei messaggi degli hater che più l’hanno colpita in questi anni e racconta di un momento di forte crisi vissuto

(Di martedì 6 febbraio 2024), per la prima volta in gara al Festival dicon la sua Fino a qui, si è commossa durante la conferenzadella kermesse. Alla vigilia della prima serata del Festival della canzone italiana, l’artista hato, in, il difficile periodo che ha dovuto affrontare l’anno scorso. Come ha spiegato, il suo inedito rispecchia proprio quanto accaduto nel 2022, quandofu investita da una valanga d’odio dopo aver rifiutato una foto con una fan. Ai giornalisti, la cantante ha spiegato: Prima di passare alle vostre domande, dato che in questo ultimo anno e mezzo nella mia vita sono successe un po’ di cose, le ho volute scrivere perché non volevo perdere pezzi per strada. E quindi inizio a ...

Girocollo nero, passo serrato, sguardo basso: Alessandra Amoroso entra al roof del Teatro Ariston per la solita conferenza stampa con una lettera in mano. E subito ci si rende conto che qualcosa non ...