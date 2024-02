Sanremo 2024 | Alessandra Amoroso in lacrime in conferenza stampa | il motivo

Un sorriso che illumina in tutti i sensi a cui ha ceduto non solo Mahmood sul green carpet di Sanremo 2024 ma anche Beyoncé ai recenti Grammy. Dai ... ()

Mr.Rain (US Rai) A solo un anno dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo , Mr.Rain torna in gara con il brano Due altalene. Nel 2023 ... ()

Sanremo, 6 feb. (askanews) – C’è “RichCiolino” in platea a fare compagnia a Ghali. È un alieno che sarà compagno di viaggio di Ghali al Festival di Sanremo. L’alieno salirà sul palco per l’ultima sera ...La prima volta di Ghali a Sanremo è il dialogo con un alieno a cui spiega la bellezza del nostro pianeta. Lui, il look luccicante e le treccine stilose, ha un che di extraterrestre che rende l’idea.Giallo bestemmia al Festival di Sanremo 2024. Tutto è accaduto dopo l'esibizione di Fiorella Mannoia, che si è presentata all'Ariston con un lungo abito in pizzo bianco e senza scarpe (conquistando co ...