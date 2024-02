Sanremo 2024 | a che ora finisce? Ecco l' orario previsto di chiusura della prima serata del Festival

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tutto pronto per ladi. La 74esima edizione delMusica italiana si apre con Marco Mengoni, vincitore l'anno scorso con "Due Vite", in...

Sanremo 2024 , gli abiti di Fiorello al Festival : look , stilista , vestiti Quali sono gli abiti ( vestiti ) di Fiorello al Festival di Sanremo 2024 , in ... ()

Chi è Valeria (Vd’A) , la fidanzata di Geolier in gara al Festival di Sanremo 2024 Chi è la fidanzata di Geolier , il cantante in gara al Festival di ... ()

Irama presenterà il suo brano Tu No questa sera durante la prima serata di Sanremo 2024 . Il testo del cantautore toscano, come ha rivelato a Tv ... ()

Quali sono gli abiti (giacche e vestiti) di Amadeus per la prima serata del Festival di Sanremo 2024 in onda stasera, martedì 6 febbraio, su Rai 1 Per la 74esima edizione della kermesse canora il ...Sembrava che, polemiche sulla protesta dei trattori a parte, quest’anno a Sanremo andasse tutto liscio. E invece. A poche ore dalla diretta Alfa avrebbe spoilerato il suo brano in gara, Vai!, in una ...Prima volta al Festival di Sanremo per Angelina Mango. Dopo la popolarità raggiunta grazie ad Amici di Maria De Filippi e una serie di hit radiofoniche che hanno lasciato il segno, la figlia di Mango ...