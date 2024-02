Sanremo 2024 | a che ora canta Geolier? Orario preciso e come vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) A che ora? Ecco l’vedere in tv l’esibizione delnte in occasione della prima puntata del Festival di. C’è grande curiosità per il debutto sul palco dell’Ariston dell’emergente artista napoletano, che porterà una canzone proprio nel suo dialetto. Accreditatouno dei principali candidati per la vittoria,presenterà per la prima volta a tutta Italia la sua nuova canzone dal titolo I p’ me, tu p’ te.previsto dalla scaletta, ilnte campano si esibirà per dodicesimo, dopo Loredana Berté. Per non perdersi la canzone di, bisognerà dunque sintonizzarsi su Rai Uno, o in alternativa su Rai ...