Sangue alla scuola Afol di Pieve Emanuele | studente di 16 anni accoltellato all’uscita

(Di martedì 6 febbraio 2024)(Milano) – Ancora un’aggressione finita nelin unalombarda. È successo oggi, 6 febbraio, a: un ragazzino di 16è statogambada, il centro professionaleMetropolitana per cuochi e pasticceri di via Gigli 7. L’aggressore sarebbe un giovane di Rozzano, non appartenente, che avrebbe aspettato la vittima, residente a Vernate, fuori dall’istituto per poi colpirla con una lama. Il motivo sarebbe da ricondurre a tensioni per una ragazza. Il ferito, che frequenta il corso di cucina, ha perso molto. I suoi compagni hanno allertato ...