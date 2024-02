Samsung risponde alle lamentele sulla qualità delle foto di Galaxy S24

Un Samsung Galaxy che si blocca all'improvviso o che non risponde ai comandi può diventare un'esperienza frustrante, soprattutto se si verifica ... ()

Approfitta subito dell'ottima offerta attiva su eBay ed acquista lo smartphone Samsung Galaxy S24 5G da 128 GB con il coupon SANVALENTINO.Qualcomm informa che è in essere con Samsung un accordo pluriennale valido da quest'anno, i prossimi Galaxy avranno ancora chip Snapdragon. L’accordo tra Samsung e Qualcomm è destinato ad andare ...Siccome mi è capitato di rompere il display al samsung e non riuscire più a sbloccarlo per collegarlo al pc e trasferire la galleria e i dati( i display sotitutivi costano troppo). Avevo deciso sul ...