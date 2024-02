Samsung Galaxy Fit3 ormai dietro l’angolo | ecco presunto prezzo e confezione

l’aggiornamento di febbraio per i Samsung Galaxy supportati è stato appena dettagliato da Samsung nel consueto bollettino mensile per le sue patch ... (optimagazine)

Risultati piuttosto deludenti per l'intera famiglia di Samsung Galaxy S24 nei test di caduta realizzati da Allstate Protection Plans.Samsung è un'azienda leader nella produzione di smartphone con la sua line Galaxy e oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy A25 viene messo in sconto del 26% per un prezzo totale di 236,89€.Il Samsung Galaxy Fold5 è finalmente in offerta ad un prezzo imperdibile: bisogna correre, rimangono ancora pochissime unità in promozione!