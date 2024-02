Sammontana | maxi polo dolciario | siglato il patto con Investindustrial

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Empoli (Firenze), 6 febbraio 2024 – I gelati più famosi d’Italia all’assalto dei mercati internazionali. Da quasi ottant’anniè conosciuto da tutti come marchio di eccellenza per qualità e sostenibilità del prodotto. Una storia tutta in famiglia che resiste nel tempo da tre generazioni. Ora l’azienda made in Empoli è pronta per la sfida più grande: diventare un’industria d’eccellenza internazionale di prodotti surgelati di pasticceria, dessert e gelato. Così si legge l’operazione fresca di accordo che prevede una partnership cone la fusione con FdA Group (Forno d’Asolo). Tradotto: la Toscana sarà la base di une alimentare con un fatturato di quasi un miliardo di euro e stabilimenti in Italia, negli Stati Uniti e in Francia, con oltre 2.500 dipendenti. ...