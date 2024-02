Sammontana è pronta a dare il benservito a Chiara Ferragni? La soffiata

(Di martedì 6 febbraio 2024)va a caccia di fette di mercato a livello internazionale e per farlo potrebbe anche sganciarsi da una testimonial d'eccellenza,. “Diventare un'industria d'eccellenza internazionale di prodotti surgelati di pasticceria, dessert e gelato” l'obiettivo dell'azienda di Empoli, che, come riferisce La Nazione, ha dei dubbi sul destino dell'accordo con l'influencer. “Dopo il pandoro-gate e i grandi brand che hanno ‘scaricato' l'influencer (da Coca Cola a Pigna), la decisione diè... per così dire ‘congelata'. Nel senso che i piani di collaborazione sono annuali e una decisione in vista della stagione estiva verrà presa a primavera”, la ricostruzione del quotidiano in merito all'accordo trae il marchio italiano dei gelati. Non c'è ancora un indirizzo preciso, ma ...

Empoli (Firenze), 6 febbraio 2024 – I gelati più famosi d'Italia all'assalto dei mercati internazionali. Da quasi ottant'anni Sammontana è conosciuto da tutti come marchio di eccellenza per qualità e sostenibilità del prodotto. Ora l'azienda made in Empoli è pronta per la sfida più grande con una compagine di soci formata dalla famiglia Bagnoli attualmente al vertice di Sammontana, dal senior management, e dal fondo Investindustrial.