Salis | Nordio “Non possiamo intervenire su giurisdizione straniera”

(Di martedì 6 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Mai lasciati da soli. Il padre ha chiesto due volte di essere ricevuto ed è stato sempre ricevuto. Gli abbiamo spiegato la situazione e cioè che nonsullae sovrana”. Così al Tg1 il ministro della Giustizia Carloreplica al papà di Ilaria. “L’unica cosa chefare – aggiunge ilMinistro -.attraverso i garanti sulle condizioni dei detenuti assicurarci che vengano assicurate le condizioni previste dalla normativa sullo stato di detenzione”. Il titolare di via Arenula interviene anche sul caso Zuncheddu: “Un errore che non potrà mai essere ripagato. Cerchiamo di limitare questo tipo di errori anche attraverso il disegno di legge che ora è al Senato che riduce i ...

È sfiduciato e sconsolato Roberto Salis , padre di Ilaria , la 39enne italiana indagata e detenuta da quasi un anno in Ungheria, al termine ... (open.online)

«È andata molto peggio di quanto ci aspettassimo, non vediamo nessuna azione che possa alleviare la situazione di mia figlia. Siamo stati lasciati ... (ilmattino)

“E’ andata molto peggio di quanto ci aspettassimo, non vediamo nessuna azione che possa alleviare la situazione di mia figlia. Siamo stati lasciati ... (ildifforme)

Il ministro Nordio ha sottolineato al Tg1 che l'Italia deve rispettare la giurisdizione sovrana di uno Stato straniero per il caso Salis ma che si ... (ilgiornale)

ROMA (ITALPRESS) – “Mai lasciati da soli. Il padre ha chiesto due volte di essere ricevuto ed è stato sempre ricevuto. Gli abbiamo spiegato la situazione e cioè che non possiamo intervenire sulla giur ...Il ministro Nordio ha sottolineato al Tg1 che l'Italia deve rispettare la giurisdizione sovrana di uno Stato straniero per il caso Salis ma che si sta lavorando ...Il padre di Ilaria Salis (ospite in serata di Bianca Berlinguer) critica il governo dopo aver incontrato i ministri Tajani e Nordio. "Siamo stati lasciati soli, abbiamo chiesto due cose, i domiciliari ...