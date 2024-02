Salerno | danneggiata la sede di Telecolore

(Di martedì 6 febbraio 2024)questa mattina ladell’emittente televisivain via Palestro a. Sul posto gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato e gli uomini della Scientifica. La nota del direttore Franco Esposito: “Questa mattina ignoti hanno preso di mira l’ingresso delladi, in Via Palestro, a. Un uomo ha chiesto di entrare con la forza per parlare della situazione della Salernitana. Al diniego dei colleghi, successivamente questa persona ha preso una pietra, ha distrutto il citofono, ha divelto una delle videocamere di sorveglianza, ha danneggiato e girato altre videocamere, e rovesciato un cestino portaoggetti situato dinanzi all’ingresso. Sul posto gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato e gli uomini ...

